CONTRE EXPO – DÉAMBULATION THÉATRALE 27 Rue de la République Nancy, 4 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

CONTRE EXPO – Déambulation théâtrale

Exposition Jean-Marie Cherruault

La fin d’une exposition ça se fête aussi ! Pour l’occasion, l’atelier théâtre de la MJC, animé par Marie Grosdidier, vous propose une visite insolite à travers les peintures de Jean-Marie Cherruault. Embarquez pour la balade et découvrez cette exposition sous un angle nouveau.

SESSION 1 : 21h

SESSION 2 : 21h30

Places limités à 25 personnes par session

Durée : 30min

BUVETTE & SNACK SUR PLACE

– RÉSERVATION –

Par mail : galerie@mjc-desforges.com

Par téléphone : 03 83 27 40 53. Tout public

Jeudi 2023-12-14 21:00:00 fin : 2023-12-14 22:30:00. 0 EUR.

27 Rue de la République MJC Desforges

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



CONTRE EXPO – Theatrical stroll

Jean-Marie Cherruault exhibition

The end of an exhibition is cause for celebration! To mark the occasion, the MJC’s theater workshop, led by Marie Grosdidier, offers an unusual tour through the paintings of Jean-Marie Cherruault. Come along for the ride and discover this exhibition from a whole new angle.

SESSION 1: 9pm

SESSION 2: 9:30pm

Places limited to 25 people per session

Duration: 30min

REFRESHMENTS & SNACKS ON SITE

– RESERVATION –

By e-mail: galerie@mjc-desforges.com

By phone : 03 83 27 40 53

CONTRE EXPO – Paseo teatralizado

Exposición Jean-Marie Cherruault

¡Celebre el final de una exposición! Para celebrarlo, el taller de teatro del MJC, dirigido por Marie Grosdidier, propone un insólito recorrido por los cuadros de Jean-Marie Cherruault. Acompáñenos y descubra la exposición desde un nuevo ángulo.

SESIÓN 1: 21:00 h

SESIÓN 2: 21.30 h

Plazas limitadas a 25 personas por sesión

Duración : 30min

REFRESCOS Y TENTEMPIÉS IN SITU

– RESERVA –

Por correo electrónico: galerie@mjc-desforges.com

Por teléfono: 03 83 27 40 53

CONTRE EXPO – Theatralische Wanderung

Ausstellung Jean-Marie Cherruault

Das Ende einer Ausstellung ist auch ein Grund zum Feiern! Zu diesem Anlass bietet Ihnen der Theaterworkshop des MJC, der von Marie Grosdidier geleitet wird, einen ungewöhnlichen Rundgang durch die Gemälde von Jean-Marie Cherruault an. Begeben Sie sich auf den Spaziergang und entdecken Sie diese Ausstellung aus einem neuen Blickwinkel.

SESSION 1: 21.00 Uhr

SESSION 2: 21.30 Uhr

Begrenzte Plätze: 25 Personen pro Sitzung

Dauer: 30min

GETRÄNKESTAND & SNACKS VOR ORT

– RESERVIERUNG –

Per E-Mail: galerie@mjc-desforges.com

Per Telefon: 03 83 27 40 53

