EXPOSITION – JEAN MARIE CHERRUAULT 27 Rue de la République Nancy, 6 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Vernissage vendredi 6 octobre 18h30, en présence de l’artiste

La premiere exposition de la saison 2023 – 2024 s’annonce mysterieuse. Jean-Marie Cherruault, peintre vosgien, nous fait l’honneur d’ouvrir la programmation avec une exposition de peintures hyperréalistes. Entre l’ombre et la lumière, on plonge à la découverte de moments suspendus, d’instants fragmentés qui n’attendent que notre imagination pour être prolongés.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 18:30:00 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

27 Rue de la République MJC Desforges

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Opening Friday, October 6, 6:30 pm, in the artist’s presence

The first exhibition of the 2023 – 2024 season promises to be a mysterious one. Jean-Marie Cherruault, a painter from the Vosges, honors us by opening the program with an exhibition of hyperrealistic paintings. Between light and shadow, we plunge into the discovery of suspended moments, fragmented moments that only await our imagination to be prolonged.

Inauguración el viernes 6 de octubre, a las 18.30 horas, en presencia del artista

La primera exposición de la temporada 2023 – 2024 promete ser misteriosa. El pintor de los Vosgos Jean-Marie Cherruault nos hace el honor de inaugurar el programa con una exposición de cuadros hiperrealistas. Entre la sombra y la luz, nos sumergimos en el descubrimiento de momentos suspendidos, instantes fragmentados que sólo esperan que nuestra imaginación los prolongue.

Vernissage Freitag, 6. Oktober 18.30 Uhr, in Anwesenheit des Künstlers

Die erste Ausstellung der Saison 2023 – 2024 verspricht mysteriös zu werden. Jean-Marie Cherruault, ein Maler aus den Vogesen, gibt uns die Ehre, das Programm mit einer Ausstellung hyperrealistischer Gemälde zu eröffnen. Zwischen Licht und Schatten taucht man ein, um schwebende Momente zu entdecken, fragmentierte Augenblicke, die nur darauf warten, von unserer Vorstellungskraft verlängert zu werden.

