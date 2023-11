Passion vénitienne – la collection archéologique Nani San Trovaso 27 rue de la République Avignon, 10 octobre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Le Musée Lapidaire, qui présente les collections archéologiques du Musée Calvet, conserve plus de 40 pièces antiques, grecques et gréco-romaines, issues de l’exceptionnelle collection de la grande famille vénitienne, les Nani di San Trovaso..

2023-10-10 fin : 2023-05-12 . .

27 rue de la République Musée Lapidaire – Chapelle des Jésuites

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Musée Lapidaire displays the archaeological collections of the Musée Calvet. It shows over 40 ancient Greek and Greco-Roman works from the exceptional collection that belonged to the great Nani di San Trovaso family from Venice.

El Museo Lapidaire, que presenta las colecciones arqueológicas del Museo Calvet, conserva más de 40 piezas antiguas, griegas y grecorromanas provenientes de la excepcional colección de la gran familia veneciana, los Nani di San Trovaso.

Im Musée Lapidaire, das die archäologischen Sammlungen des Musée Calvet präsentiert, werden über 40 antike, griechische und griechisch-römische Stücke aus der außergewöhnlichen Sammlung der großen venezianischen Familie Nani di San Trovaso aufbewahrt.

