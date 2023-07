Boulangerie Anciaux 27 rue de La Répubique Boulzicourt, 12 juillet 2023, Boulzicourt.

Boulzicourt,Ardennes

Cuisson au bois. Spécialiste des pièces d’honneur. Ouvert de 6h30 à 13h et de 16h à 19h – le dimanche de 7h à 13h – fermé le mardi.

27 rue de La Répubique

Boulzicourt 08410 Ardennes Grand Est



Cooking with wood. Specialist in honor pieces. Open from 6.30am to 1pm and from 4pm to 7pm – Sundays from 7am to 1pm – Closed on Tuesdays

De leña. Especialista en piezas de honor. Abierto de 6:30 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 – Domingos de 7:00 a 13:00 – Martes cerrado

Kochen mit Holz. Spezialist für Ehrenstücke. Geöffnet von 6:30 bis 13:00 Uhr und von 16:00 bis 19:00 Uhr – sonntags von 7:00 bis 13:00 Uhr – dienstags geschlossen

