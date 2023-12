STAGE YOGA DETOX – ART’CORPS 27 Rue de la Prud’Homie Sérignan, 13 janvier 2024 10:00, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Pour les amateurs ou les simples curieux, participez à ce stage de yoga detox pour nettoyer et purifier votre corps ! Le stage dure environ 2h..

2024-01-13 10:00:00 fin : 2024-01-13 12:00:00. EUR.

27 Rue de la Prud’Homie

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Whether you’re a yoga enthusiast or just curious, take part in this detox yoga workshop to cleanse and purify your body! The workshop lasts about 2 hours.

Tanto si es aficionado al yoga como si simplemente siente curiosidad, participe en este taller de yoga detox para limpiar y purificar su cuerpo El curso dura unas 2 horas.

Wenn Sie es mögen oder einfach nur neugierig sind, nehmen Sie an diesem Detox-Yoga-Workshop teil, um Ihren Körper zu reinigen und zu entschlacken! Der Workshop dauert etwa 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE