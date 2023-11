STAGE DE NOËL POUR ENFANT – SÉRIGNAN 27 Rue de la Prud’Homie Sérignan, 16 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Art’Corps Danse propose un stage de danse spécial Noël pour enfant avec des cadeaux et un goûter à la fin du stage..

2023-12-16 13:30:00 fin : 2023-12-16 15:30:00. EUR.

27 Rue de la Prud’Homie

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Art’Corps Danse offers a special Christmas dance workshop for children, with gifts and a snack at the end of the workshop.

Art’Corps Danse ofrece un taller de danza especial de Navidad para niños, con regalos y una merienda al final del taller.

Art’Corps Danse bietet einen speziellen Weihnachts-Tanzkurs für Kinder mit Geschenken und einem Snack am Ende des Kurses an.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE