Nuit des étoiles 27 rue de la Première Armée Wattwiller, 12 août 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Au programme : visites guidées, observation de la voûte céleste, concert de harpe et danse par les Aéronotes, tirage astral….

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . EUR.

27 rue de la Première Armée

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



On the program: guided tours, observation of the celestial vault, harp concert and dance by the Aeronotes, astral drawing?

En el programa: visitas guiadas, observación de la bóveda celeste, concierto de arpa y danza de los Aeronotes, dibujo astral..

Auf dem Programm stehen: Führungen, Beobachtung des Himmelsgewölbes, Harfenkonzert und Tanz von Les Aéronotes, Astralziehen?

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay