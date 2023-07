Concert festival météo 27 rue de la Première Armée Wattwiller, 28 juillet 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Profitez de la quiétude du jardin de la Fondation Schneider, avec le duo ALLTAG et ses chansons improvisées qui évoquent le banal et l’insolite, avec une musique contemporaine et nostalgique, écrite et imprévisible..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 23:00:00. EUR.

27 rue de la Première Armée

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy the peace and quiet of the Schneider Foundation garden, with the ALLTAG duo and their improvised songs that evoke the banal and the unusual, with music that is contemporary and nostalgic, written and unpredictable.

Disfrute de la tranquilidad del jardín de la Fundación Schneider, con el dúo ALLTAG y sus canciones improvisadas que evocan lo banal y lo insólito, con música contemporánea y nostálgica, escrita e imprevisible.

Genießen Sie die Ruhe im Garten der Schneider-Stiftung mit dem Duo ALLTAG und seinen improvisierten Liedern, die das Banale und das Ungewöhnliche heraufbeschwören, mit zeitgenössischer und nostalgischer Musik, die geschrieben und unvorhersehbar ist.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay