Représentation du Groupe théâtral Valousien 27 Rue de la Portelle Arinthod Catégories d’Évènement: Arinthod

Jura Représentation du Groupe théâtral Valousien 27 Rue de la Portelle Arinthod, 17 février 2024, Arinthod. Arinthod Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 . .

27 Rue de la Portelle Salle Jeanne d’Arc

Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-18 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE Détails Catégories d’Évènement: Arinthod, Jura Autres Code postal 39240 Lieu 27 Rue de la Portelle Adresse 27 Rue de la Portelle Salle Jeanne d’Arc Ville Arinthod Departement Jura Lieu Ville 27 Rue de la Portelle Arinthod Latitude 46.39166 Longitude 5.56758 latitude longitude 46.39166;5.56758

27 Rue de la Portelle Arinthod Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arinthod/