Journée Ressources Enfants 27 rue de la Mairie Arzillières-Neuville, 30 septembre 2023, Arzillières-Neuville.

Arzillières-Neuville,Marne

Pour les enfants de 5 à 14 ans: activités en forêt, outils bien-être.Limité à 8 enfants. Sur réservation..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:00:00. .

27 rue de la Mairie Chez Caroline JACQUOT LOUNISSI

Arzillières-Neuville 51290 Marne Grand Est



For children aged 5 to 14: forest activities, wellness tools, limited to 8 children. Reservations required.

Para niños de 5 a 14 años: actividades forestales, herramientas de bienestar, limitado a 8 niños. Imprescindible reservar.

Für Kinder von 5 bis 14 Jahren: Aktivitäten im Wald, Wellness-Tools, auf 8 Kinder begrenzt. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne