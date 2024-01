Exposition : talents contemporains 27 rue de la 1ère Armée Wattwiller, mardi 2 janvier 2024.

Wattwiller Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 13:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Exposition consacrée aux lauréats de la 11ème édition du concours « talents contemporains ».

« Illusions » présente les œuvres des 4 lauréats de la 11ème édition du concours. On pourra ainsi admirer les œuvres de Marie-Anita Gaube, M’hammed Kilito, Eva Medin et Sarah Ritter. Ces artistes exposent leur art autour des thèmes de métamorphose, transformation et disparition.

EUR.

27 rue de la 1ère Armée

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay