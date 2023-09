Exposition : talents contemporains 27 rue de la 1ère Armée Wattwiller, 21 octobre 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Exposition consacrée aux lauréats de la 11ème édition du concours « talents contemporains »..

2023-10-21 fin : 2023-12-23 17:00:00. EUR.

27 rue de la 1ère Armée

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Exhibition devoted to the winners of the 11th edition of the « contemporary talents » competition.

Exposición dedicada a los ganadores de la 11ª edición del concurso « talentos contemporáneos ».

Ausstellung über die Preisträger der 11. Ausgabe des Wettbewerbs « Zeitgenössische Talente ».

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay