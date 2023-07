Atelier Sylvestre Delaforêt 27 RUE DE BEAUREGARD Fresselines, 10 août 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Entre conte philosophique et conférence scientifique l’artiste Jean-Marc Chamblay commente les particularités du Sylvestre une créature mi-animale mi-végétale, son histoire et son rôle primordial dans la sauvegarde de la biodiversité. Le Sylvestre, mythe ou réalité?

Rens 06 99 46 73 61.

2023-08-10 fin : 2023-08-13 19:00:00. .

27 RUE DE BEAUREGARD

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Somewhere between a philosophical tale and a scientific lecture, artist Jean-Marc Chamblay discusses the particularities of the Sylvestre, a half-animal, half-plant creature, its history and its vital role in safeguarding biodiversity. The Sylvestre, myth or reality?

A medio camino entre el cuento filosófico y la conferencia científica, el artista Jean-Marc Chamblay aborda las particularidades de la silvestre, una criatura mitad animal y mitad vegetal, su historia y su papel vital en la salvaguarda de la biodiversidad. La silvestre, ¿mito o realidad?

Zwischen philosophischem Märchen und wissenschaftlicher Konferenz erläutert der Künstler Jean-Marc Chamblay die Besonderheiten des Sylvesters, einer Kreatur, die halb Tier, halb Pflanze ist, seine Geschichte und seine wichtige Rolle bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt. Der Sylvester, Mythos oder Realität?

