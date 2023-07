Exposition de peinture LA GALERIE DE LA PRAIRIE 27 RUE DE BEAUREGARD Fresselines, 14 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Animée par Claire Melchiori, la Galerie de la Prairie met à disposition des artistes et des amateurs d’art un nouveau lieu d’échanges et de partage autour de la création contemporaine dans le domaine des arts plastiques. Cette première exposition réunit une 10aine de participants et rend hommage à François Melchiori et à ses peintures réalisées dans la région.

Tel 07 60 68 22 61.

2023-07-14 fin : 2023-07-16 18:30:00. .

27 RUE DE BEAUREGARD

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hosted by Claire Melchiori, the Galerie de la Prairie offers artists and art lovers a new venue for exchanging and sharing ideas on contemporary visual arts. This first exhibition brings together some 10 participants and pays tribute to François Melchiori and his paintings produced in the region.

Tel 07 60 68 22 61

Dirigida por Claire Melchiori, la Galerie de la Prairie ofrece a artistas y amantes del arte un nuevo lugar donde intercambiar y compartir ideas sobre arte contemporáneo. Esta primera exposición reúne a una decena de participantes y rinde homenaje a François Melchiori y sus pinturas realizadas en la región.

Tel. 07 60 68 22 61

Die von Claire Melchiori geleitete Galerie de la Prairie stellt Künstlern und Kunstliebhabern einen neuen Ort für den Austausch und die gemeinsame Nutzung zeitgenössischer Werke im Bereich der bildenden Kunst zur Verfügung. Diese erste Ausstellung vereint etwa 10 Teilnehmer und ist eine Hommage an François Melchiori und seine in der Region entstandenen Gemälde.

Tel 07 60 68 22 61

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Pays Dunois