Alex Freiman & The Hot Sauce « In the Beginning » 27, Rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Le Jam, hors les murs vous donne rendez-vous vendredi 2 février.

Alex Freiman & The Hot Sauce « In the Beginning » en concert vendredi 2 février.



Alex Freiman, guitare / voix

César Poirir, ténor sax

Stéfano Lucchini, batterie

Lionel Dandine, Hammond



Une proposition Le Jam, hors les murs.

27, Rue d’Anvers Club 27

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



