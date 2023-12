Nuit de la lecture 27 rue Charles De Gaulle Orbey, 19 janvier 2024, Orbey.

Orbey Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Pour cette soirée: contes, comptines, histoires pour toute la famille dans une ambiance cocooning. Possible pour les enfants dès 3 ans..

Au programme de ce début de soirée :

– Contes pour les 0-5 ans.

– Contes pour les 6 ans et plus.

– Quizz pour adultes.

– Coloriages & jeux.

– Goûter tardif.

EUR.

27 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg