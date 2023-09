Spectacle – Atchalaparta 27 rue Charles De Gaulle Orbey, 8 novembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Ce spectacle pour les enfants dès 5 ans vous plonge dans la culture traditionnelle espagnole. Contes, légendes, chants et instruments..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 15:50:00. EUR.

27 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



This show for children aged 5 and over immerses you in traditional Spanish culture. Tales, legends, songs and instruments.

Este espectáculo para niños a partir de 5 años les sumerge en la cultura tradicional española. Cuentos, leyendas, canciones e instrumentos.

Diese Aufführung für Kinder ab 5 Jahren lässt Sie in die traditionelle spanische Kultur eintauchen. Märchen, Legenden, Gesang und Instrumente.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg