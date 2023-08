Voyage musical avec Pirouette 27 rue Charles De Gaulle Orbey, 16 septembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Spectacle pour les enfants entre 1 et 6 ans. Suivez les aventure du petit lutin Pirouette à travers un voyage musical..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:00:00. EUR.

27 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Show for children aged 1 to 6. Follow the adventures of the little elf Pirouette on a musical journey.

Espectáculo para niños de 1 a 6 años. Sigue las aventuras de la pequeña elfa Pirouette en un viaje musical.

Aufführung für Kinder zwischen 1 und 6 Jahren. Folgen Sie den Abenteuern des kleinen Kobolds Pirouette durch eine musikalische Reise.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg