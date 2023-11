LE MAR(AI)CHÉ DE NOËL 27 Route de Rebigue Castanet-Tolosan, 9 décembre 2023, Castanet-Tolosan.

Castanet-Tolosan,Haute-Garonne

Le 100e Singe organise sa première édition du Maraîché de Noël ! Un marché de noël paysan et artisanal local à découvrir..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

27 Route de Rebigue LE 100E SINGE

Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie



Le 100e Singe organizes its first Maraîché de Noël! A farmer’s and local craftsman’s Christmas market to discover.

¡Le 100e Singe organiza su primer Maraîché de Noël! Un mercado navideño de productos locales y artesanía por descubrir.

Der 100e Singe organisiert seine erste Ausgabe des Maraîché de Noël! Ein lokaler Bauern- und Kunsthandwerksweihnachtsmarkt, den es zu entdecken gilt.

Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE