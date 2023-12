L’EXPO CHAUFFEE – ARTS CONSORTIUM 27 route de Puylaurens Blan, 1 novembre 2023, Blan.

Blan Tarn

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-01 10:00:00

fin : 2024-01-31 19:00:00

De nouvelles œuvres et de nouveaux artistes à Arts Consortium !.

La galerie vous propose de nouvelles œuvres et de nouveaux artistes à découvrir jusqu’à fin janvier 2024 : photographies, peintures, céramiques, sculpture métal, plasticiens, sculptures sur verre : Joël Bardeau, Damien Carquillat, Nathalie Charrié, Robert Cros, Patrick Chappert-Gaujal, Habib Hasnaoui, KMR, Antoine Rault, David Van Orbeek. Du jeudi au dimanche de 10h à 19h (17h le dimanche).

27 route de Puylaurens ARTS CONSORTIUM

Blan 81700 Tarn Occitanie



