Marché de noël au Château de l’Hurbe 27 route de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce, 16 décembre 2023 10:00, Saint-Laurent-d'Arce.

Saint-Laurent-d’Arce,Gironde

Marc et Agnès sont heureux de vous accueillir sur leur propriété viticole pour leur marché de noël.

Dégustation et vente de vins de la propriété.

Produits artisanaux et régionaux.

Panières gourmandes.

Vin chaud et chocolat offerts..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

27 route de l’Hurbe Château de l’Hurbe

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Marc and Agnès are delighted to welcome you to their wine estate for their Christmas market.

Tasting and sale of estate wines.

Artisanal and regional products.

Gourmet baskets.

Complimentary mulled wine and chocolate.

Marc y Agnès están encantados de recibirle en su finca vinícola con motivo de su mercado navideño.

Degustación y venta de vinos de la finca.

Artesanía y productos regionales.

Cestas gastronómicas.

Vino caliente y chocolate de cortesía.

Marc und Agnès freuen sich, Sie auf ihrem Weingut zu ihrem Weihnachtsmarkt begrüßen zu dürfen.

Verkostung und Verkauf von Weinen des Weinguts.

Kunsthandwerkliche und regionale Produkte.

Körbe für Feinschmecker.

Glühwein und Schokolade gratis.

Mise à jour le 2023-12-06 par Bourg Cubzaguais Tourisme