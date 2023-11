Marché de Noël 27 place saint cloud Lessay, 25 novembre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

Venez trouver vos cadeaux de Noël, 60 exposants vous attendent. Créateurs, créatrices, VDI, loterie 100 % gagnante, arrivée du père Noël, concours de dessins, élection lutins, Concert, défilé de mode et lingerie. Buvette vin chaud..

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

27 place saint cloud Salle Saint-Cloud

Lessay 50430 Manche Normandie



Come and find your Christmas gifts, 60 exhibitors await you. Designers, VDIs, 100% winning lottery, arrival of Santa Claus, drawing contest, elf election, concert, fashion and lingerie show. Mulled wine refreshment bar.

Venga a buscar sus regalos de Navidad, 60 expositores le esperan. Diseñadores, VDIs, lotería 100% premiada, llegada de Papá Noel, concurso de dibujo, elección de elfos, concierto, desfile de moda y lencería. Bar de vino caliente.

Kommen Sie und finden Sie Ihre Weihnachtsgeschenke, 60 Aussteller erwarten Sie. Designer, Schöpfer, VDI, Lotterie 100 % Gewinn, Ankunft des Weihnachtsmanns, Zeichenwettbewerb, Wichtelwahl, Konzert, Moden- und Unterwäscheschau. Glühweinausschank.

Mise à jour le 2023-11-17 par Attitude Manche