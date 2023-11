Animations musicale – Vin chaud à Laissac 27 Place Roland Saules Laissac-Sévérac l’Église, 30 novembre 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

A partir de 18h : animation musicale avec la chorale Tutti autour d’un vin chaud au chalet Place Roland Saules.

27 Place Roland Saules LAISSAC

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



From 6pm: musical entertainment with the Tutti choir around a mulled wine at the chalet Place Roland Saules

A partir de las 18:00 h: animación musical con el coro Tutti y vino caliente en el chalé de la plaza Roland Saules

Ab 18 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit dem Chor Tutti bei einem Glühwein im Chalet Place Roland Saules

