Loto du CSVesoul 70 Handball 27 Place Pierre Renet Vesoul, 28 janvier 2024, Vesoul.

Vesoul Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 12:30:00

fin : 2024-01-28

.

Loto organisé par le CSVesoul 70 Handball. Plus de 6000€ de lots et bons d’achats.

Ouverture des portes à 12h30.

Buvette et restauration sur place.

EUR.

27 Place Pierre Renet Salle Alain Parisot

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-06 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL