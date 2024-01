Les films Lapied « SAUVAGE, le Chamois, l’Aigle et le Loup » 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues, mercredi 21 février 2024.

Les Allues Savoie

Début : 2024-02-21 18:00:00

fin : 2024-02-21 19:15:00

Sauvage, suspendu dans une haute vallée des Alpes, ce film est une immersion dans une nature intacte et verticale. Un jeune chamois, un aiglon et un louveteau voient le jour et devront apprendre se côtoyer et à écouter leur instinct pour survivre.

27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Auditorium

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



