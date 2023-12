Cet évènement est passé Les Films Lapied « Zorra et le Clan des Renards » 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues Catégories d’Évènement: Les Allues

Savoie Les Films Lapied « Zorra et le Clan des Renards » 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues, 28 février 2023, Les Allues. Les Allues Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-28 16:00:00

fin : 2023-02-28 17:15:00 Zorra vient au monde un jour de neige à 1800m d’altitude. La jeune renarde partage l’insouciance des premiers mois de sa vie avec ses frères et soeurs. Zorra doit apprendre à se méfier de l’aigle royal et des loups de passage …

Venez nombreux !.

27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Auditorium

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

