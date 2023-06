CONCERT LADY CHOEUR ET LES BEGOODIE’S 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges, 25 juin 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

L’association Déo’Coeur, qui regroupe les chorales Lady’Choeur et BeGoodie’s, fêtera l’été avec un concert.Pour l’occasion, le clown animateur Serge Rose sera de la partie avec son orgue de barbarie. les choristes des 2 groupes interprèteront un tout nouveau répertoire.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-25 17:00:00. 0 EUR.

27 Place de l’Europe Salle carbonnar

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The Déo?Coeur association, which brings together the Lady?Choeur and BeGoodie?s choirs, will be celebrating summer with a concert, featuring clown entertainer Serge Rose and his barrel organ, and choristers from the 2 groups performing a brand-new repertoire.

La asociación Déo?Coeur, que reúne a los coros Lady?Choeur y BeGoodie?s, celebrará el verano con un concierto en el que participarán el payaso Serge Rose y su organillo. Los cantantes de los 2 grupos interpretarán un repertorio inédito.

Der Verein Déo?Coeur, der die Chöre Lady?Choeur und BeGoodie?s vereint, feiert den Sommer mit einem Konzert.Zu diesem Anlass wird der Clown und Entertainer Serge Rose mit seiner Drehorgel mit von der Partie sein. Die Chorsänger der beiden Gruppen werden ein ganz neues Repertoire vortragen.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES