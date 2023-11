Tea time de Noël 27 place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux, 9 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Goûter à l’anglaise sur le thème de Noël, avec un thé supérieur sélectionné avec soin et ses petites douceurs sucrées. Un moment gourmand rien que pour soi..

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

27 place de la Libération Fleuriste- salon de thé: Aux fleurs des thés

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A Christmas-themed English tea party, with carefully selected premium tea and sweet treats. A gourmet moment just for you.

Un té inglés de temática navideña, con una cuidada selección de tés premium y delicias dulces. Un momento gourmet solo para ti.

Englische Teeparty zum Thema Weihnachten mit einem sorgfältig ausgewählten Spitzentee und kleinen süßen Leckereien. Ein köstlicher Moment ganz für sich allein.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence