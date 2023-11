Cinéma « Louise-Michel » 27 pl de la Mairie Les Houches, 17 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

« Louise-Michel » de Gustave Kervern & Benoit Délépine avec Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoit Poelvoorde – Fr 2008 – 1h30 – Amphore d’Or du meilleur film grolandais – Sélection Officielle GROLLEANDSKI LES HOUCHES – En présence de Gustave Kervern.

2023-12-17 20:30:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Louise-Michel » by Gustave Kervern & Benoit Délépine with Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoit Poelvoorde – Fr 2008 – 1h30 – Amphore d’Or du meilleur film grolandais – Sélection Officielle GROLLEANDSKI LES HOUCHES – In the presence of Gustave Kervern

« Louise-Michel » de Gustave Kervern & Benoit Délépine con Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoit Poelvoorde – Fr 2008 – 1h30 – Amphore d’Or du meilleur film grolandais – Sélection Officielle GROLLEANDSKI LES HOUCHES – En presencia de Gustave Kervern

« Louise-Michel » von Gustave Kervern & Benoit Délépine mit Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoit Poelvoorde – Fr 2008 – 1h30 – Amphore d’Or du meilleur film grlandais – Sélection Officielle GROLLEANDSKI LES HOUCHES – In Anwesenheit von Gustave Kervern

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc