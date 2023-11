Conférence – débat: Agriculture & Changement Climatique 27 pl de la Mairie Les Houches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Conférence – débat : Agriculture & Changement Climatique
27 pl de la Mairie Les Houches, 8 décembre 2023

Intervenant: Julien Saillet, agriculteur en Haute-Savoie..

2023-12-08 20:00:00

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Conference – debate: Agriculture & Climate Change

Speaker: Julien Saillet, farmer in Haute-Savoie. Conferencia – debate: Agricultura y cambio climático

Orador: Julien Saillet, agricultor de Alta Saboya. Vortrag und Diskussion: Landwirtschaft und Klimawandel

Referent: Julien Saillet, Landwirt aus Haute-Savoie.

