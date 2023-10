Cinéma Enfants « La Pat’patrouille – La super patrouille Le film » 27 pl de la Mairie Les Houches, 29 novembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

de Cal Brunker, par Bob Barlen, Cal Brunker, avec Alexandre N’Guyen, Finn Lee-Epp, Lisa Caruso – Animation, Famille, Aventure – Durée 1h33.

2023-11-29 17:30:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



by Cal Brunker, by Bob Barlen, Cal Brunker, with Alexandre N’Guyen, Finn Lee-Epp, Lisa Caruso – Animation, Family, Adventure – Running time 1h33

de Cal Brunker, por Bob Barlen, Cal Brunker, con Alexandre N’Guyen, Finn Lee-Epp, Lisa Caruso – Animación, Familia, Aventura – Duración 1h33

von Cal Brunker, von Bob Barlen, Cal Brunker, mit Alexandre N’Guyen, Finn Lee-Epp, Lisa Caruso – Animation, Familie, Abenteuer – Dauer 1h33

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc