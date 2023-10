Cinéma « Last Dance » 27 pl de la Mairie Les Houches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Cinéma « Last Dance » 27 pl de la Mairie Les Houches, 26 novembre 2023, Les Houches.

« Last Dance » de Delphine Lehericey, avec François Berléand, Kacey Mottet Klein, Maria Ribot – Comédie – Durée 1h23.

2023-11-26 17:30:00

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310



« Last Dance » by Delphine Lehericey, with François Berléand, Kacey Mottet Klein, Maria Ribot – Comedy – Running time 1h23

« El último baile » de Delphine Lehericey, con François Berléand, Kacey Mottet Klein, Maria Ribot – Comedia – Duración 1h23

« Last Dance » von Delphine Lehericey, mit François Berléand, Kacey Mottet Klein, Maria Ribot – Komödie – Dauer 1h23

