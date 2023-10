Cinéma « Les feuilles mortes » 27 pl de la Mairie Les Houches, 1 novembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

« Les feuilles mortes » de Aki Kaurismäki avec Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen – Finlande 2023 – Durée 1h21 – Prix du Jury Cannes 2023 – Version Originale sous-titrée – Label : Les Découvertes de Cinébus.

2023-11-01 20:30:00 fin : 2023-11-01 . EUR.

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Les feuilles mortes » by Aki Kaurismäki with Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen – Finland 2023 – Running time 1h21 – Prix du Jury Cannes 2023 – Original version with subtitles – Label : Les Découvertes de Cinébus

« Les feuilles mortes » de Aki Kaurismäki con Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen – Finlandia 2023 – Duración 1h21 – Premio del Jurado Cannes 2023 – Versión original subtitulada – Label : Les Découvertes de Cinébus

« Les feuilles mortes » von Aki Kaurismäki mit Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen – Finnland 2023 – Dauer 1h21 – Preis der Jury Cannes 2023 – Originalversion mit Untertiteln – Label: Les Découvertes de Cinébus

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc