Cinéma Enfants « Les tourouges et les toubleus » 27 pl de la Mairie Les Houches, 1 novembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

« Les tourouges et les toubleus » de Samantha Cutler, Daniel Snaddon – Grande-Bretagne 2023 – Durée 0h37 – Tarif unique pour tous à 3,50€.

2023-11-01 17:30:00 fin : 2023-11-01 . EUR.

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Les tourouges et les toubleus » by Samantha Cutler, Daniel Snaddon – Great Britain 2023 – Running time 0h37 – Single price for all at €3.50

« Les tourouges et les toubleus » de Samantha Cutler, Daniel Snaddon – Gran Bretaña 2023 – Duración 0h37 – Precio de la entrada única para todos a 3,50 euros

« Les tourouges et les toubleus » von Samantha Cutler, Daniel Snaddon – Großbritannien 2023 – Dauer 0h37 – Einheitspreis für alle 3,50€.

