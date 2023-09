Festival Les Petits Asticots – Les P’tites saisons 27 pl de la Mairie Les Houches, 26 octobre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Au départ, il n’y a rien. La neige s’entasse, la neige comme lieu de jeu, la neige comme jeu de glisse. Des flocons, la neige, quelques traces… Un petit

personnage glisse mais le froid, progressivement le gagne, il claque des dents, il grelotte. Le soleil.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 09:30:00. EUR.

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



At the start, there’s nothing. Snow piles up, snow as a playground, snow as a sliding game. Snowflakes, snow, a few tracks? A little

character glides along, but the cold gradually gets to him, he chatters his teeth, he shivers. The sun

Al principio, no hay nada. La nieve se amontona, la nieve como lugar de juego, la nieve como juego de deslizamiento. Copos de nieve, nieve, algunas huellas.. Un pequeño

personaje se desliza, pero el frío le afecta poco a poco, castañetea los dientes, tiembla. El sol

Am Anfang gibt es nichts. Der Schnee türmt sich auf, der Schnee als Spielort, der Schnee als Spiel des Rutschens. Schneeflocken, Schnee, ein paar Spuren? Eine kleine Person

figur rutscht, aber die Kälte greift allmählich auf sie über, sie klappert mit den Zähnen, sie zittert. Die Sonne

