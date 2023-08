Conférence : Tout un fromage 27 pl de la Mairie Les Houches, 24 octobre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Tout le monde connaît les histoires de ces paysans des Aravis qui « reblochent » pour frauder le percepteur ou de ces cardinaux d’Avignon qui dégustent du fromage d’Abondance en 1381….

2023-10-24 20:00:00 fin : 2023-10-24 22:00:00. .

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Everyone knows the stories of the Aravis peasants who « reblochent » to defraud the taxman, or of the cardinals of Avignon who tasted Abondance cheese in 1381…

Todo el mundo conoce las historias de los campesinos del Aravis que « reblochaban » para engañar al recaudador de impuestos, o de los cardenales de Aviñón que probaron el queso de Abondance en 1381…

Jeder kennt die Geschichten von den Bauern in den Aravis, die « reblochieren », um den Steuereintreiber zu betrügen, oder von den Kardinälen in Avignon, die 1381 Käse aus Abondance probieren…

