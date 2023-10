Rencontres Enfance & Nature 2023 – conférence d’ouverture 27 pl de la Mairie Les Houches, 17 octobre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

“ Vers des sylvilisations … Et si les forêts pouvaient nous inspirer ? ”

Par Gauthier Chapelle, ingénieur agronome et docteur en biologie.

Soirée co-organisée avec La Petite Université..

27 pl de la Mairie Espace Animation

« Towards sylvilizations … What if forests could inspire us? »

By Gauthier Chapelle, agricultural engineer and doctor of biology.

Evening event co-organized with La Petite Université.

« Hacia la silvilización… ¿Y si los bosques pudieran inspirarnos? »

A cargo de Gauthier Chapelle, ingeniero agrónomo y doctor en biología.

Velada organizada conjuntamente con La Petite Université.

« Die Welt ist ein Ort, an dem sich die Menschen wohlfühlen. »

Von Gauthier Chapelle, Agraringenieur und Doktor der Biologie.

Gemeinsam mit La Petite Université organisierter Abend.

