BOO…? Spectacle bib'en scènes

Les Houches,Haute-Savoie

Boo… ? Conte musical, inspiré par l’album L’Ours tendre. Il met en scène des instruments de musique et des objets sonores rares, ayant un grand pouvoir évocateur et narratif. Théâtre musical et poétique où déambulera notre cher Ours, par la cie TOKATA.

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Boo… ? Musical tale inspired by the album L?Ours tendre. It features musical instruments and rare sound objects with evocative and narrative power. Musical and poetic theater where our dear Bear wanders, by the TOKATA company

Boo… ? Un cuento musical inspirado en el álbum L’Ours tendre. Presenta instrumentos musicales y objetos sonoros raros con un gran poder evocador y narrativo. Teatro musical y poético donde deambula nuestro querido Oso, por la compañía TOKATA

Buh! ? Musikalisches Märchen, inspiriert durch das Album L’Ours tendre. Es zeigt seltene Musikinstrumente und Klangobjekte, die eine große evokative und narrative Kraft haben. Musikalisches und poetisches Theater, in dem unser lieber Bär herumläuft, von der Cie TOKATA

