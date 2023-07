Cinéma Enfants « Chonchon, le plus mignon des cochons » 27 pl de la Mairie Les Houches, 23 août 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

« Chonchon, le plus mignon des cochons ». de Mascha Halberstad – Pays-Bas 2023 – Durée 1h13

Film d’animation jeune public à partir de 5 ans.

« Chonchon, le plus mignon des cochons » by Mascha Halberstad – Netherlands 2023 – Running time 1h13

Animated film for children aged 5 and over

« Chonchon, le plus mignon des cochons » de Mascha Halberstad – Países Bajos 2023 – Duración 1h13

Película de animación para niños a partir de 5 años

« Chonchon, le plus mignon des cochons ». von Mascha Halberstad – Niederlande 2023 – Dauer 1 Std. 13 Min.

Animationsfilm für junge Zuschauer ab 5 Jahren

