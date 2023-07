Assemblée Générale Annuelle de l’Association « Les Amis des Houches » 27 pl de la Mairie Les Houches, 11 août 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

L’ordre du jour de l’AG de notre Association comprendra une 1ere partie statutaire + vie communale et nos actions en 2e partie, échange avec Madame Ghislaine Bossonney – Maire des Houches – assistée d’Adjoints..

2023-08-11 17:00:00 fin : 2023-08-11 19:00:00. .

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The agenda for our Association?s AGM will include a 1st part on statutes + local life and our actions, and in the 2nd part, an exchange with Madame Ghislaine Bossonney – Mayor of Les Houches ? assisted by deputies.

El orden del día de la AGM de nuestra Asociación incluirá una 1ª parte sobre los estatutos + la vida local y nuestras acciones en la 2ª parte, un intercambio con la Sra. Ghislaine Bossonney – Alcaldesa de Les Houches ? asistida por suplentes.

Die Tagesordnung der GV unseres Vereins umfasst einen ersten Teil mit den Statuten, dem Gemeindeleben und unseren Aktionen, einen zweiten Teil mit einem Austausch mit Frau Ghislaine Bossonney – Bürgermeisterin von Les Houches ? und ihren Stellvertretern.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc