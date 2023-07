Rencontre publique avec Conférence-débat de l’ARNAR 27 pl de la Mairie Les Houches, 21 juillet 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Nous pourrons échanger avec les animateurs sur la géologie des Aiguilles Rouges, ainsi que sur les questions environnementales et les impacts climatiques notamment sur les forêts, la faune et la flore..

2023-07-21 17:00:00 fin : 2023-07-21 19:00:00. .

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



We’ll be able to talk to our guides about the geology of the Aiguilles Rouges, as well as environmental issues and the impact of climate change on forests, flora and fauna.

Podremos hablar con los guías sobre la geología de las Aiguilles Rouges, así como sobre cuestiones medioambientales y el impacto del cambio climático en los bosques, la flora y la fauna.

Wir können uns mit den Betreuern über die Geologie der Aiguilles Rouges sowie über Umweltfragen und die Auswirkungen des Klimas insbesondere auf Wälder, Fauna und Flora austauschen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc