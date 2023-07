Conférence de l’École de Physique des Houches 27 pl de la Mairie Les Houches, 13 juillet 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

« Les algorithmes du vivant » par Thierry Emonet, PhD

Department of Molecular Cellular and Developmental Biology

Yale University – USA.

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 . .

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Algorithms of the living » by Thierry Emonet, PhD

Department of Molecular Cellular and Developmental Biology

Yale University – USA

« Los algoritmos de la vida » por Thierry Emonet, PhD

Departamento de Biología Molecular, Celular y del Desarrollo

Universidad de Yale – EE.UU.

« Die Algorithmen des Lebens » von Thierry Emonet, PhD.

Abteilung für Molekulare Zell- und Entwicklungsbiologie

Yale University – USA

