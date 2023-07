Cinéma « Des mains en or » 27 pl de la Mairie Les Houches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

« Des mains en or », de Isabelle Mergault, avec Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud – France 2023 – Durée 1h30.

2023-07-12 21:00:00

27 pl de la Mairie Espace Animation

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Des mains en or », by Isabelle Mergault, with Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud – France 2023 – Running time 1h30 « Des mains en or », de Isabelle Mergault, con Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud – Francia 2023 – Duración 1h30 « Des mains en or », von Isabelle Mergault, mit Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud – Frankreich 2023 – Dauer 1h30

