Saulgé JUILLET Saulgé Saulgé, Vienne 27 juin à l’Ecomusée : Une après-midi autour du patrimoine rural entre 14h30 et 18h JUILLET Saulgé Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Vienne

27 juin à l’Ecomusée : Une après-midi autour du patrimoine rural entre 14h30 et 18h JUILLET Saulgé, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saulgé. 27 juin à l’Ecomusée : Une après-midi autour du patrimoine rural entre 14h30 et 18h

JUILLET Saulgé, le dimanche 27 juin à 14:30

Le 27 juin après-midi de 14h30 à 18h l’Ecomusée du Montmorillonnais,sur le site de Juillé à Saulgé, **propose des animations ouvertes à tous** : des visites, une balade sur le thème du grand chêne de Juillé qui vous racontera tout ce qu’il a pu voir depuis plusieurs siècles, vente de pain cuit dans le four à bois de Juillé, démonstrations de vannerie et à la forge, atelier participatif pour fabriquer une haie sèche en partenariat avec le Simer, rencontre avec le responsable de l’association des Moulins, exposition sur les femmes et l’agriculture, etc, etc…

entrée libre

Animations sur tout le site de l’Ecomusée à Juillé (Saulgé) JUILLET Saulgé Saulgé Saulgé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T14:30:00 2021-06-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saulgé, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu JUILLET Saulgé Adresse Saulgé Ville Saulgé lieuville JUILLET Saulgé Saulgé