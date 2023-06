Rendez-vous à la ferme : Moulin Compayrot 27 impasse Lauga Doazon, 19 juillet 2023, Doazon.

Doazon,Pyrénées-Atlantiques

Du champ…. au moulin ! Découverte des céréales et de toute la production. Découverte du moulin en fonctionnement et dégustation de farines. La visite se poursuit ensuite par la visite de l’huilerie : démonstration de la presse à huile et dégustation d’huiles..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . EUR.

27 impasse Lauga Moulin Compayrot

Doazon 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From the field…. to the mill! Discovery of the cereals and the whole production. Discovery of the mill in operation and tasting of flours. The visit continues with a tour of the oil mill: demonstration of the oil press and oil tasting.

Del campo al molino Aprenda sobre los cereales y su producción. Vea el molino en funcionamiento y pruebe un poco de harina. El recorrido continúa con una visita a la almazara: demostración de la prensa de aceite y degustación de aceite.

Vom Feld… zur Mühle! Entdeckung des Getreides und der gesamten Produktion. Besichtigung der Mühle in Betrieb und Verkostung von Mehl. Anschließend geht es weiter zur Ölmühle: Vorführung der Ölpresse und Verkostung von Ölen.

