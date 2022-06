27 ème Gacelinette

2022-07-03 – 2022-07-03 Inscription au terrain de foot de La Chapelle Gaceline.

Circuits VTT: 15, 25, 35, 45, 50, 60 km. Circuits marches: 8, 13, 17km.

Ravitaillement distribué au départ de la rando. Point d’eau sur les circuits. A l’arrivée: sandwich, boisson.

5€ pour les adultes VTTistes et 4€ pour les marcheurs. Organisé par le Rando Club de L ‘Aff randoclub.aff@gmail.com Inscription au terrain de foot de La Chapelle Gaceline.

5€ pour les adultes VTTistes et 4€ pour les marcheurs. Organisé par le Rando Club de L 'Aff

