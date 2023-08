Soirée à thème : Hommage à Raimu 27 cours Mirabeau Marignane, 27 septembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Pour commémorer la « disparition » de son grand-père Jules Raimu, en septembre 1946, Isabelle Nohain Raimu vous accueille dans son musée, à Marignane. En duo avec Michel Méténier, historien, conférencier local, elle animera cette belle soirée..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . .

27 cours Mirabeau Musée Raimu

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To commemorate the « disappearance » of her grandfather Jules Raimu in September 1946, Isabelle Nohain Raimu welcomes you to her museum in Marignane. Together with local historian and lecturer Michel Méténier, she will host this wonderful evening.

Para conmemorar la « desaparición » de su abuelo Jules Raimu en septiembre de 1946, Isabelle Nohain Raimu le da la bienvenida a su museo de Marignane. Junto con Michel Méténier, historiador local y conferenciante, será la anfitriona de esta magnífica velada.

Um dem « Verschwinden » ihres Großvaters Jules Raimu im September 1946 zu gedenken, empfängt Sie Isabelle Nohain Raimu in seinem Museum in Marignane. Im Duett mit Michel Méténier, einem Historiker und lokalen Referenten, wird sie diesen schönen Abend gestalten.

