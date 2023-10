Soirée projection-débat « Une aventure de malade » 27 Cours des Fossés Honfleur, 12 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Vous êtes concerné par une maladie de Crohn ou une RCH ?

Pierre-Louis Attwell, navigateur de la maladie de Crohn et l’équipe Vogue avec un Crohn vous invitent à une soirée d’échange et de partage, au Cinéma Henri Jeanson

Au programme

19h : Projection du film Une Aventure de Malade

Débat autour du film et échange avec le public

Questions / Réponses avec un représentant de l’afa Crohn RCH France

Evénement organisé par le Rotary Club de Honfleur – Entrée libre.

2023-10-12 19:00:00 fin : 2023-10-12 . .

27 Cours des Fossés Cinéma Henri Jeanson

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Are you affected by Crohn’s disease or UC?

Pierre-Louis Attwell, Crohn’s disease navigator, and the Vogue avec un Crohn team invite you to an evening of exchange and sharing, at the Cinéma Henri Jeanson

On the program

7pm: Screening of the film Une Aventure de Malade

Debate on the film and discussion with the audience

Q&A with a representative of afa Crohn’s RCH France

Event organized by the Rotary Club of Honfleur – Free admission

¿Estás afectado por la enfermedad de Crohn o la CU?

Pierre-Louis Attwell, navegador de la enfermedad de Crohn, y el equipo de Vogue avec un Crohn te invitan a una velada de intercambio en el Cinéma Henri Jeanson

Programa

19.00 h: Proyección de la película « Une Aventure de Malade

Debate sobre la película y discusión con el público

Preguntas y respuestas con un representante de afa Crohn’s RCH Francia

Evento organizado por el Rotary Club de Honfleur – Entrada gratuita

Sind Sie von Morbus Crohn oder HCV betroffen?

Pierre-Louis Attwell, Crohn-Navigator, und das Team von Vogue avec un Crohn laden Sie zu einem Abend des Austauschs und der Gemeinsamkeit ein, im Kino Henri Jeanson

Auf dem Programm

19 Uhr: Vorführung des Films Une Aventure de Malade

Debatte über den Film und Austausch mit dem Publikum

Fragen/Antworten mit einem Vertreter der afa Crohn RCH France

Veranstaltung organisiert vom Rotary Club Honfleur – Eintritt frei

