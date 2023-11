Exposition de Maxime Garcia et Claire Audhuy à la médiathèque Johel Coutura 27 Cours de la République Blaye, 22 novembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Maxime Garcia expose les planches de son livre Le chemin qui n’a pas de nom coécrit avec Claire Audhuy.

Bien connu du territoire du nord Gironde puisqu’il est l’un de ses habitants, l’illustrateur Maxime Garcia signe avec l’autrice strasbourgeoise Claire Audhuy « Ce chemin qui n’a pas de nom ».

L’ exposition nous parle de Deedar, arrivé en janvier 2021 en France, accueilli par France Terre d’Asile, près de Calais. Il va alors fêter ses 17 ans et est reconnu comme « mineur isolé étranger ». Ce livre retrace à la manière d’un récit poético-journalistique son voyage à pied depuis l’Afghanistan. Maxime Garcia illustre ces courts fragments de dessins qui s’appuient sur les photos, vidéos et documents dont Deedar dispose. Son travail aux crayons de couleurs vient épouser le récit d’un voyage intense qui aura duré deux ans et 12 000 km..

2023-11-22 fin : 2023-12-10 . .

27 Cours de la République Médiathèque Johel Coutura

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Maxime Garcia exhibits plates from his book Le chemin qui n?a pas de nom, co-written with Claire Audhuy.

Well-known to the northern Gironde region as one of its inhabitants, illustrator Maxime Garcia has co-written « Ce chemin qui n’a pas de nom » with Strasbourg-based author Claire Audhuy.

The exhibition tells the story of Deedar, who arrived in France in January 2021, hosted by France Terre d’Asile, near Calais. He is about to turn 17, and is recognized as an « unaccompanied foreign minor ». This book is a poetic-journalistic account of his journey on foot from Afghanistan. Maxime Garcia illustrates these short fragments with drawings based on photos, videos and documents available to Deedar. His colored pencil work supports the story of an intense journey that lasted two years and 12,000 km.

Maxime Garcia expone láminas de su libro Le chemin qui n?a pas de nom, coescrito con Claire Audhuy.

Conocido en el norte de la Gironda como uno de sus habitantes, el ilustrador Maxime Garcia ha coescrito « Ce chemin qui n’a pas de nom » con la autora de Estrasburgo Claire Audhuy.

La exposición cuenta la historia de Deedar, que llegó a Francia en enero de 2021 al amparo de France Terre d’Asile, cerca de Calais. Estaba a punto de cumplir 17 años y fue reconocido como « menor extranjero no acompañado ». Este libro es un relato poético y periodístico de su viaje a pie desde Afganistán. Maxime Garcia ilustra estos breves fragmentos con dibujos basados en fotos, vídeos y documentos de los que disponía Deedar. Su trabajo a lápiz de color apoya el relato de un intenso viaje que duró dos años y 12.000 km.

Maxime Garcia stellt die Tafeln seines Buches Le chemin qui n’a pas de nom aus, das er gemeinsam mit Claire Audhuy verfasst hat.

Der Illustrator Maxime Garcia, der in der Region Nord Gironde gut bekannt ist, da er einer ihrer Einwohner ist, hat zusammen mit der Straßburger Autorin Claire Audhuy das Buch « Ce chemin qui n’a pas de nom » (Der Weg, der keinen Namen hat) geschrieben.

Die Ausstellung erzählt uns von Deedar, der im Januar 2021 in Frankreich ankommt und von France Terre d’Asile in der Nähe von Calais aufgenommen wird. Er wird 17 Jahre alt und ist als « isolierter minderjähriger Ausländer » anerkannt. Dieses Buch beschreibt in poetisch-journalistischer Manier seine Reise zu Fuß von Afghanistan aus. Maxime Garcia illustriert diese kurzen Fragmente mit Zeichnungen, die auf den Fotos, Videos und Dokumenten basieren, die Deedar zur Verfügung stehen. Seine Arbeit mit Farbstiften passt sich der Erzählung einer intensiven Reise an, die zwei Jahre und 12.000 km dauerte.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Blaye