Copa inter-Pyrénées de Roller 27 chemin Lannedarré Lourdes, 9 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Copa Inter-Pyrénées Roller Indoor les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023 au Palais des Sports François Abadie à Lourdes.

Cette compétition internationale en salle a pour volonté d’accueillir, en plus des patineurs des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ceux de la région Navarre, pour promouvoir les échanges franco-ibériques par le biais d’une compétition commune.

Elle est ouverte aux jeunes patineurs des catégories poussin, benjamin et cadet, mais également aux plus expérimentés des catégories junior (B et A) et senior. Le début de l’épreuve est consacré aux épreuves de vitesse, pendant lesquelles les plus explosifs et les plus agiles tirent leur épingle du jeu.

Pour la suite, place aux courses de fond où les plus endurants font parler leur sens tactique et leur résistance. L’objectif de chacun est de remporter le trophée dans sa catégorie.

Entrée gratuite. Informations complémentaires via les coordonnées ci-dessous..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

27 chemin Lannedarré LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Copa Inter-Pyrénées Roller Indoor on Saturday 9th and Sunday 10th December 2023 at the Palais des Sports François Abadie in Lourdes.

In addition to skaters from the Occitanie and Nouvelle-Aquitaine regions, this international indoor competition will welcome skaters from the Navarre region, to promote Franco-Iberian exchanges through a joint competition.

The event is open to young skaters in the poussin, benjamin and cadet categories, as well as to more experienced skaters in the junior (B and A) and senior categories. The early part of the event is devoted to speed events, during which the most explosive and agile skaters come out on top.

After that, it’s on to the long-distance races, where the toughest riders put their tactical sense and stamina to the test. The aim is to win the trophy in each category.

Free admission. Further information via the contact details below.

Copa Inter-Pyrénées Roller Indoor el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre de 2023 en el Palais des Sports François Abadie de Lourdes.

Además de los patinadores de las regiones de Occitanie y Nouvelle-Aquitaine, el objetivo de esta competición internacional indoor es acoger a patinadores de la región de Navarra, con el fin de promover los intercambios franco-ibéricos a través de una competición conjunta.

La competición está abierta a jóvenes patinadores en las categorías Sub-18, Juvenil y Junior, así como a patinadores más experimentados en las categorías Junior (B y A) y Senior. La primera parte del evento está dedicada a las pruebas de velocidad, en las que los patinadores más explosivos y ágiles se imponen.

A continuación se disputan las carreras de larga distancia, en las que los corredores más duros demuestran su sentido táctico y su resistencia. El objetivo es ganar el trofeo en cada categoría.

La entrada es gratuita. Más información en los datos de contacto que figuran más abajo.

Copa Inter-Pyrénées Roller Indoor am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember 2023 im Palais des Sports François Abadie in Lourdes.

Bei diesem internationalen Indoor-Wettbewerb sollen neben den Skatern aus den Regionen Okzitanien und Neu-Aquitanien auch Skater aus der Region Navarra teilnehmen, um den französisch-iberischen Austausch durch einen gemeinsamen Wettkampf zu fördern.

Der Wettbewerb ist offen für junge Läufer der Kategorien Küken, Benjamin und Kadett, aber auch für erfahrene Läufer der Kategorien Junioren (B und A) und Senioren. Zu Beginn des Wettkampfs werden Geschwindigkeitswettbewerbe ausgetragen, bei denen sich die explosivsten und wendigsten Läufer durchsetzen können.

Danach folgen die Langstreckenrennen, bei denen die Ausdauernden ihre taktischen Fähigkeiten und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen müssen. Jeder hat das Ziel, die Trophäe in seiner Kategorie zu gewinnen.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen über die unten angegebenen Kontaktdaten.

